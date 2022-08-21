Минкульт Коми назвал дату начала салюта в честь 100-летия республики и его формат

Фото: архив КП

Минкульт Коми проинформировал, когда начнется салют 22 августа, посвященный 100-летию республики, и в каком формате это будет происходить. По данным министерства, фейерверк запланирован сразу после шоу.

Концерт, уточнили в ведомстве, продлится до 22:30.Сразу после него начнется салют под сопровождение коми песни на стихи Юшкома «Маръямоль».

Исполнять песню будет Заслуженная артистка республики Виктория Пыстина и ансамбль народной музыки «Зарни ель».

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