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Общество21 августа 2022 15:20

Более 12 тысяч жителей Коми посетили «Поезд Победы»

Источник:kp.ru
Фото: администрация Сыктывкара

Фото: администрация Сыктывкара

Интерактивный музей на колесах «Поезд Победы» за десять дней посетили более 12 тысяч человек. Об этом сообщили в администрации главы Коми. В настоящий момент в правительстве намерены проработать вопрос о том, чтобы экспозиция снова прибыли в регион.

Поезд приехал 9 августа сначала в Микунь, затем состав проехал через Сыктывкар, Ухту, Сосногорск, Печору, Инту, Воркуту и Усинск.

Интерактивный музей создали в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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