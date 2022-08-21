Более 12 тысяч жителей Коми посетили «Поезд Победы»

Фото: администрация Сыктывкара

Интерактивный музей на колесах «Поезд Победы» за десять дней посетили более 12 тысяч человек. Об этом сообщили в администрации главы Коми. В настоящий момент в правительстве намерены проработать вопрос о том, чтобы экспозиция снова прибыли в регион.

Поезд приехал 9 августа сначала в Микунь, затем состав проехал через Сыктывкар, Ухту, Сосногорск, Печору, Инту, Воркуту и Усинск.

Интерактивный музей создали в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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