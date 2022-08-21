В Инте сотрудники ГИБДД поймали пьяного 19-летнего угонщика

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В Инте сотрудники местного ГИБДД раскрыли угон автомобиля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Коми. Сообщение об угоне автомобиля «ГАЗ-2747» поступило к ним 13 августа.
Угонщиком оказался 19-летний местный житель, который рассказал, что ключи машины были в замке зажигания, чем он и воспользовался.
Выяснилось, что нарушитель не имеет водительского удостоверения и кроме того сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении возбудили уголовное дело.
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