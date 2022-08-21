«Посадили в машину»: известна причина резкого прекращения поисков 10-летнего Максима К.

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Накануне, 20 августа, жителей Коми напугало тревожное сообщение о пропаже 10-летнего ребенка. Жители Ухты объединились и все вместе бросились на поиски Максима К. Ситуация осложнялась тем, что пропавший слабо слышит и исчез еще в районе обеда. Совместными усилиями мальчика нашли. Очевидцы рассказали подробности события.

Как выяснилось, Максим пропал около часу дня на Яреге. В тот момент он был на велосипеде, который и служил ориентиром для волонтеров, полиции и кинологов.

В течение всего вечера ребенка видели в разных местах – за клубом, на стадионе. Одна из местных даже сообщила о подозрительном факте.

– Видела, как его посадили в машину, – рассказала женщина.

Прекратились поиски уже глубокой ночью. Максим сам вышел на площадь и сообщил, что был в гостях.

– Вот, что значит сплочение. Всем помогающим в поисках огромное спасибо! Переживала жутко, муж на поисках был. Можно выдохнуть, – сообщила участница поисков.

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