Житель Коми сломал ключицу при падении с самодельного мопеда

Фото УГИБДД по Коми

В Инте 64-летний местный житель оказался в больнице после падения с мопеда. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, пенсионер на самодельном байке не справился с управлением и упал с мопеда. От удара об землю мужчина получил перелом ключицы и травмы головы. Его госпитализировали в ближайшую больницу.

– У пострадавшего – сотрясение, ушибленная рана височной области, перелом ключицы. Водителя отправили в больницу. За рулем он был без мотошлема. Водитель за рулем с 1978 года, – уточнили в ГИБДД.

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