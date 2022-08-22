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Происшествия22 августа 2022 7:39

В Коми из огня спасли 58-летнего мужчину

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Воркуте загорелось неэксплуатируемое здание, из которого спасли мужчину. Об инциденте рассказали в пресс-службе МЧС по Коми.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в помещении на улице Горняков накануне, 22 августа, поздно ночью. Из пожара спасатели вытащили 58-летнего местного жителя и передали его медикам.

По предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнём.

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