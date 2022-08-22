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Происшествия22 августа 2022 8:23

Сыктывкарцы обнаружили страшную находку под окнами своих домов

В Сыктывкаре под окнами дома обнаружен труп молодого мужчины
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре трагически оборвалась жизнь молодого горожанина. Тело 37-летнего мужчины было найдено под окнами дома по улице Славы. На жуткую находку наткнулись местные жители.

По предварительным данным, мужчина выпал из окна. Эту версию сейчас прорабатывают следователи.

— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми организована доследственная проверка.В рамках проверочных мероприятий следователи выяснят причины и обстоятельства произошедшего и дадут им правовую оценку. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СУ СК России по Коми.

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