Коми вошла в топ-20 по размеру зарплат среди российских регионов

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Стало известно, какое место занимает Коми по уровню зарплат среди российских регионов. Республика находится наверху рейтинга и занимает 17 строчку топа. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте РИА «Новости».

Так, в 2022 году средняя зарплата в регионе составляет более 60 тысяч рублей.

- Согласно данным Росстата, на январь 2021 и январь 2022 года сумма составляет 52 143 рубля и 60 101 рубль соответственно, - говорится в исследовании.

В итоге, в республике 34,6% работников получают зарплату выше средней по стране, а ещё 10% работающих получают зарплату выше двух средних по стране.

Лидером же рейтинга стал ЯНАО. Далее идут Северные и Арктические регионы. Москва и Санкт-Петербург поделили восьмое и девятое место.

Аутсайдер рейтинга - Ивановская область.

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