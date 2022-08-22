Треть новых случаев заражения COVID-19 в Коми приходится на Сыктывкар

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В Коми число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 89 новых случаев. Как сообщили в региональном Роспотребнадзором, каждый новый факт заболевания приходится на Сыктывкар.

Так, столица Коми занимает первое место в рейтинге по наибольшему суточному приросту зараженных. В Сыктывкаре было официально подтвержден еще 31 случай заболевания.

Вторую строчку топа заняла Ухта с 26 зараженным. Тройку лидеров замыкает Воркуте, где диагностировано всего семь случаев заболевания.

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