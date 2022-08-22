Где можно посмотреть шоу к 100-летию Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

Не выходя из дома: 100-летие республики Коми можно посмотреть прямо с экрана телевизора. Трансляцию грандиозного шоу покажет телеканал «Юрган». Прямо эфир также будет доступен и в социальных сетях СМИ.

Уникальная праздничная программа, созданная специально ко Дню Республики Коми, обещает стать самой масштабной и зрелищной за всю историю региона. А многокамерная съемка трансляции позволит увидеть мельчайшие детали праздничного шоу, передать настроение, царящее в самом сердце столицы Коми, на главной площади республики.

Начало телевизионной трансляции сегодня, 22 августа, в 18 часов.

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