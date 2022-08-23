«Умнейший человек»: в Коми попрощаются с ушедшим из жизни любимым всеми педагогом

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Жители Сосногорска сегодня, 23 августа, проводят в последний путь ушедшего из жизни уважаемого и любимого учителя. Владимир Бубличенко скоропостижно скончался 21 августа.

Об усопшем отзываются, как о талантливом, чутком и прекрасном человеке и педагоге. Владимир Бубличенко работал всю жизнь учителем истории и выпустил не одно поколение учеников.

– Как же жаль. Умнейший человек, прекрасный педагог, мой учитель истории, скорблю вместе с близкими. Прощайте, уважаемый Владимир Николаевич, пусть земля вам будет пухом, а небеса упокоением, – написала одна из его учениц.

Желающие проститься с ним могут прийти сегодня в 10:30 в церковь на улице Дзержинского. После покойного повезут в 11:30 к дому на улице Зои Космодемьяновской, 15. Похоронят Владимир на кладбище Гайдара. Затем будет поминальный обед в кафе «Уют».

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