Сыктывкарца осудят за обогащение на 1,3 млн рублей за фиктивные услуги по пассажирским перевозкам

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В отношении 46-летнего жителя Сыктывкара утверждено обвинительное заключение о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурант уголовного дела предоставил фиктивные договора об оказании услуг по пассажирским перевозкам, сообщили в прокуратуре Коми.

В ведомстве уточнили, что сыктывкарец заключил договора о предоставлении якобы двух автобусов на маршрут «Трехозерка – пгт. Седкыркещ». Однако фактически предприниматель оказывал услуги только на одном.

В результате мужчине необоснованно перечислили 1,3 млн рублей. Свою вину фигурант уголовного дела не признал и отказался возмещать ущерб.

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