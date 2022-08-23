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Общество23 августа 2022 5:45

В большинстве районов Коми пообещали чрезвычайную опасность

Большинство районов Коми настигнет чрезвычайная пожароопасность
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС выпустили предупреждение об опасности в Коми. Согласно предоставленным данным, 23 и 24 августа, в регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность.

В ведомстве отметили, что такая ситуация сохранится в большинстве районов. Жителей предупредили о V классе. Местами будет также и IV класс.

Изменение ситуации ожидается 25 августа, когда местами в западных районах спрогнозировано понижение до I класса горимости.

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