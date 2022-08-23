В большинстве районов Коми пообещали чрезвычайную опасность

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС выпустили предупреждение об опасности в Коми. Согласно предоставленным данным, 23 и 24 августа, в регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность.

В ведомстве отметили, что такая ситуация сохранится в большинстве районов. Жителей предупредили о V классе. Местами будет также и IV класс.

Изменение ситуации ожидается 25 августа, когда местами в западных районах спрогнозировано понижение до I класса горимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за курильщика многодетная семья Коми осталась без крыши над головой (подробнее)