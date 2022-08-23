Из Красноярска в Коми отправили 100 пожарных-парашютистов

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Для борьбы с труднодоступными и удаленными пожарами в Коми перебрасываются 100 парашютистов-десантников из Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

Более трех недель тушить лесные пожары в Коми помогают более 220 парашютистов-десантников. Они прибыли в республику из шести регионов. Парашютисты работают на труднодоступных и удаленных территориях. Использовать там технику либо сложно, либо невозможно. Парашютисты-десантники борются с огнем вручную при помощи ранцевых огнетушителей, бензопил, лопат, топоров и мотыг. С 1 по 21 августа Авиалесоохрана потушила в 80 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 16 тысяч гектар. В настоящее время сотрудники ведомства тушат 32 пожара. Площадь, пройденная огнем, составляет 7,8 тысячи гектар. Все пожары – труднодоступные и удаленные.

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