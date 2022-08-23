«Угрожал убить, воровал, не учился»: в Коми трудного подростка отправили в учреждение закрытого типа

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Подросток из Вуктыла оказался в учреждении закрытого типа. Туда его поместили после заседания суда.

Мальчик, по данным МВД по республике, неоднократно похищал чужие велосипеды, грозился убить своего ровесника, бил людей и плохо учился. Трудный подросток состоял на учете у полицейских, психологи и социальные работники пытались вразумить ребенка, однако положительных результатов это не дало. Тогда МВД обратилось с иском в суд.

На основании решения суда ребенок в 2021 году находился в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Коми. Вместе с тем, в 2022 году снова похитил велосипед.

По месту учебы ребенок характеризуется крайне отрицательно, имеет серьезные трудности в усвоении программного материала, является неуспевающим по отдельным предметам, у ребенка отсутствует желание учиться, а также интересы в познавательной сфере. Круг общения составляют подростки «группы риска», в связи с чем, в поведении ребенка имеет место устойчивая антиобщественная направленность.

Субъекты профилактики провели значительный объем работы как непосредственно с ребенком, так и с его семьей, направленный на стабилизацию поведения, однако положительный результат не достигнут.

Решением суда мальчик направлен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, на срок три года.

Решение не обжаловано, вступило в законную силу.

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