В Коми на поиски пропавшего 12-летнего мальчика вышел весь город

Фото из личного архива Максима К.

В Ухте пропал 12-летний мальчик. На поиски подростка вышел почти весь город. Горожане, переживавшие о судьбе ребенка, долгие часы прочесывали улицы города.

Было известно, что мальчик днем уехал на велосипеде и имел проблемы со слухом. В последний раз его видели в поселке Ярега.

На место выехали оперативные службы, которые вели работы до 2 часов ночи, после чего выяснилось, что ребенок не пострадал и засиделся у друга.

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