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Происшествия23 августа 2022 8:40

В Коми «семерка» съехала в кювет: пострадал водитель

Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 22 августа, под Интой ВАЗ-2107 съехал в кювет, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 10.00. 38-летний мужчина ехал за рулем «Жигулей» по автодороге Верхняя Инта – КС-6. На седьмом километре водитель не справился с управлением. Из-за этого «семерка» съехала в кювет. В результате ДТП пострадал водитель. Мужчина получил сотрясение головного мозга и ушибленную рану подбородка. Пострадавшего увезли в больницу.

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