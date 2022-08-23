Сварщик из Коми выиграл 1,4 млн рублей в «Жилищную лотерею»

Фото пресс-службы «Столото»

Валерий Конопля из Коми стал миллионером в один миг. Мужчина выиграл в «Жилищную лотерею» квартиру, но решил взять приз в денежном эквиваленте. Его счастливый билет принес ему 1,4 млн рублей.

Валерий работает сварщиком-монтажником. Поучаствовать в лотерее он решил после того, как прочитал астрологический прогноз, в котором говорилось, что этот день ему сулит большую прибыль. Житель Коми решил рискнуть и выиграл.

— Когда проверил результаты тиража на сайте «Столото», обрадовался, что победил! Долго к этому шел и всегда представлял себя среди лотерейных счастливчиков, — рассказывает мужчина.

Приз победитель оформил в денежном эквиваленте. На выигрыш житель Коми отремонтировал загородный дом: сделал в нем отопление и перекрыл крышу, сообщает пресс-служба «Столото».

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