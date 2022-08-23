Пострадавшую женщину во время пожара в Комсомольске-на-Печоре экстренно доставили в Сыктывкар

Фото: пресс-служба Минздрава Коми

В Сыктывкар экстренно доставили пострадавшую во время пожара женщину из Комсомольска-на-Печоре. Жительница Коми получила тяжелые травмы во время ЧП.

Напомним, огонь вспыхнул 21 августа в жилом доме. Пожар оставил без крыши над головой 10 семей. По предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем: в одной из квартир, откуда начался пожар, отдыхала компания.

- Учитывая отдаленность ближайшей бригады скорой медицинской помощи (поселок Троицко-Печорск, в двух часах от места происшествия), было принято решение о задействовании санитарной авиации. Экипаж вертолета Ми-8 с медиками на борту поднялся в воздух из Сыктывкара. Посадка производилась на неподготовленную площадку в поселке Комсомольск-на-Печоре, в непосредственной близости от места происшествия. Прибыв на место, врачи осмотрели пострадавшую и приняли решение транспортировать ее в столицу Коми, - рассказал главврач Территориального центра медицины катастроф.

После оказания помощи на месте, бригада приняла решение о госпитализации пострадавшей в Коми республиканскую клиническую больницу с диагнозом «Отравление угарным газом, дыхательная недостаточность 2 степени, термические ожоги правого плеча, спины 2-3 степени». Борт с ожоговым больным приземлился в назначенное время. Пациент доставлен без ухудшений.

На сегодня пострадавшая переведена из реанимации в травматологическое отделение Коми республиканской больницы. Ее состояние оценивается как стабильное, динамика положительная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за курильщика многодетная семья Коми осталась без крыши над головой (подробности)