На пожаре в Коми пострадала 60-летняя женщина

Фото: архив КП

В понедельник, 22 августа, в Троицко-Печорском районе горела квартира, в результате чего пострадала женщина 1962 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 19:33. В Комсомольске-на-Печоре загорелась квартира. Через пять минут на место прибыли пожарные. Они спасли женщину и передали ее медикам. Кроме того, из дома самостоятельно эвакуировались 16 человек. Пожар удалось потушить в 13.06. Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров. На месте происшествия работали 16 человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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