За сутки в Сыктывкаре 30 человек заразились коронавирусом

Фото: архив КП

По состоянию на вторник, 23 августа, в Сыктывкаре зафиксировали 30 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровели шесть человек, а за все время – 170 869. За последние сутки в Коми заболели 95 человек. Всего в регионе зафиксировали 174 666 случаев заболевания коронавирусом.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 30 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 25 человек, а в Усинске – шесть. Всего в Коми зафиксировали 3203 смертельных случая среди больных коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Число заражений коронавирусом в Коми выросло на 95 новых случаев

Показатель заболеваемости растёт с каждым днем