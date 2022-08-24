После расставания житель Эжвы написал в соцсетях клевету о девушке и украл у нее деньги

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Жителя Эжвы осудили за клевету, которую он распространил в социальных сетях о своей бывшей возлюбленный. Мужчина написал в группах «Черный список людей Сыктывкар новости» и «Жесть Коми» пост с ложной, порочащей честь информацией. Кроме того, он похитил у девушки 48 тысяч рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

Со своей жертвой мужчина жил некоторое время вместе, а отомстить решил после расставания. Деньги же он украл тайно еще во время совместного проживания.

По итогам рассмотрения уголовного дела, фигуранту уголовного дела назначили лишение свободы на два года в колонии строгого режима. Также он должен возместить моральный вред в размере 100 тысяч рублей.

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