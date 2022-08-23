Сыктывкарец обокрал свою девушку и опорочил в соцсетях

Фото: архив КП

Житель Сыктывкара украл у своей девушки 48 тысяч рублей и опорочил ее в социальных сетях. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Сыктывкарец жил со своей девушкой и украл у нее 48 тысяч рублей. Кроме того, в социальной сети «ВКонтакте» мужчина разместил две фотографии с изображением потерпевшей. Там также был текст, содержащий заведомо ложные сведения, которые порочат ее честь и достоинство. Суд приговорил сыктывкарца к двум годам лишения свободы. Отбывать срок житель Коми будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчина должен заплатить 123 тысячи рублей в качестве возмещения ущерба.

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