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В связи с обмелением реки Печора из Сыктывкара в Усть-Цильму запустили дополнительный авиарейс. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и промышленности Коми.

Из-за обмеления Печоры некоторые перевозки стали невозможными. Поэтому из Сыктывкара в Усть-Цильму запустили дополнительные авиарейсы. Их будут выполнять самолет АН-24. В Минэкономразвития заверили, что для жителей Усть-Цильмы нет никаких ограничений по авиаперелетам. При необходимости ведомство организует новые транспортные схемы и для других населенных пунктов.

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