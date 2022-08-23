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Общество23 августа 2022 13:56

Из Сыктывкара в Усть-Цильму запустили дополнительный авиарейс

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В связи с обмелением реки Печора из Сыктывкара в Усть-Цильму запустили дополнительный авиарейс. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и промышленности Коми.

Из-за обмеления Печоры некоторые перевозки стали невозможными. Поэтому из Сыктывкара в Усть-Цильму запустили дополнительные авиарейсы. Их будут выполнять самолет АН-24. В Минэкономразвития заверили, что для жителей Усть-Цильмы нет никаких ограничений по авиаперелетам. При необходимости ведомство организует новые транспортные схемы и для других населенных пунктов.

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