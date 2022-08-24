Пара занялась сексом на глазах прохожих во время празднования 100-летия Коми

Фото народного корреспондента

В Сыктывкаре пара занялась сексом в парке, когда остальные горожане праздновали 100-летие Коми. Страсть молодых людей запечатлел на видео прохожий.

Он рассказал, что мужчина видел, что их снимают, но даже не стал останавливаться. По его словам, пара была равнодушна к общественному вниманию и мнению и занималась любовью самозабвенно.

Поступок сыктывкарцев осудили сотни комментаторов в соцсетях. По их мнению, общественные места не предназначены для любовных утех. К тому же, в этом месте часто гуляют дети, которые не обязаны быть свидетелями невоспитанного и стыдного поведения взрослых, говорят горожане.

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