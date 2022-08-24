В больнице в Коми появится отделение гемодиализа

Фото: архив КП

Усинской ЦРБ появится отделение гемодиализа, проект подготовят к концу 2022 года. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта на разработку проектно-сметной документации по капремонту помещений под отделение диализа составляет 818 тысяч рублей. Подрядчика планируют выбрать 2 сентября. На разработку проекта дается два месяца. Отделение появится на первом этаже здания стационара на 300 коек. Проект, в частности, должен предусматривать перепланировку и ремонт помещений. Когда начнутся сами строительные работы, пока неизвестно.

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