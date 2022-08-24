В Жешарте хирургическое отделение больницы вновь стало ковидным стационаром

Фото администрации Усть-Вымского района

В Коми растет заболеваемость ковидом. Минздрав республики увеличивает число ковид-коек и перепрофилирует отделения некоторых больниц специально под пациентов с коронавирусом.

Так, хирургическое отделение больницы Жешарта снова стало стационаром для ковид-заболевших. Причина кроется в растущей статистике инфицированных.

- В связи с распространением коронавирусной инфекции и увеличением числа заболевших в республике руководство Усть-Вымской ЦРБ приняло решение о временном перепрофилировании хирургического отделения Жешартской больницы в ковидное. Здесь получают лечение пациенты с подозрением на COVID-19 и с внебольничной пневмонией, сообщила главный врач Усть-Вымской райбольницы Наталья Семенова.

Решение о возобновлении работы хирургического отделения в Жешартской больнице будет приниматься после улучшения эпидемиологической обстановки. В последние несколько недель в Коми, в том числе в Усть-Вымском районе, зафиксирован рост заболеваемости новой коонавирусной инфекцией. Ежедневно с диагнозом COVID-19 в республике госпитализируют по 30-40 человек.

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