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Общество24 августа 2022 11:35

Четыре врача из Коми стали одними из лучших в России

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Минздрава Коми

Фото: пресс-служба Минздрава Коми

Четыре врача из Коми вошли в число призеров всероссийского конкурса «Лучший врач года». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Так, лучшим участковым врачом стала сотрудница Воркутинской детской больницы Ирина Тарасова. Второе место в номинации «Лучший сельский врач» занял хирург Сысольской ЦРБ Евгений Сильченко. Второе место в номинации «Лучший невролог» занял специалист Клинического кардиологического диспансера Александр Стариков. В номинации «Лучший руководитель медицинской организации» третье место занял главный врач Городской Эжвинской больницы Олег Удоратин.

Победителям получают по 500 тысяч рублей. За второе место платят 300 тысяч рублей, а за третье – 200 тысяч рублей.

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