В туберкулезном диспансере в Сыктывкаре не у всех работников были средства защиты

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В Сыктывкаре проверка прокуратуры показала, что один из сотрудников туберкулезного диспансера не обеспечен необходимыми для работы средствами защиты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, у работника не было фильтрующего средства индивидуальной защиты для дыхания, костюма для защиты от загрязнений, головного убора, перчаток и многого другого.

По факту нарушений главный врач учреждения получил представление, в отношении директора возбудили два административных дела.

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