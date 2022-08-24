В Коми с нарушениями перевозили бездомных животных

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В Усть-Вымском районе выявили нарушения перевозки отловленных бездомных животных. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, подрядчик перевозил животных в Сыктывкар для передержки и ветеринарного осмотра в машине. Однако она не была приспособленной для этих целей. Дело в том, что в таком автомобиле должно быть несколько клеток для перевозки животных разного вида, пола и возраста. Однако порой в одной клетке перевозили в одной клетке до девяти собак разного пола и возраста. Клетка для такого количества животных была мала. При этом администрация не контролировала деятельность подрядчика.

С подрядчика взыскали неустойку. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

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