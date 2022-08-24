В Сыктывкаре выбирают имя для нового арт-объекта «Этно ош»

Ош в переводе с коми языка - медведь. Яркий мишка понравился жителям и гостям столицы республики. Фото: ЮБРК.

Юношеская библиотека Коми объявила конкурс «Назови медведя!» для нового арт-объекта – талисмана «Этно ош». Как сообщили «КП-Коми» в библиотеке, на конкурс принимаются любые, даже самые смелые варианты.

– В библиотеке в разное время «обитали» интересные существа – радужный книжный дракон Гоша, ящерица Таисия на «Цветущей книге», ростовые фигуры комикс-персонажей. К юбилею республики нам хотелось показать значимый символ республики и выбрали солнечного и позитивного медведя – хозяина большого праздника, чтоб его было видно издалека, – рассказала историю появления «Этно оша» директор библиотеки Ольга Винниченко.

Кстати, фигуру огромного медведя выпилил из фанеры в библиотечной мастерской «Гвоздильня-Lab» Николай Улитин. Эскиз рисунка подготовила специалист библиотеки Ксения Напалкова.

Напомним, яркий и позитивный арт-объект 22 августа стал центром притяжения праздничной программы «Про100 Коми» на Региональном книжном фестивале «Алая лента». Горожане не только любовались мишкой, но и раскрашивали его в цвета символики 100-летия республики и делали фото на память.

Предложения можно присылать в сообщения группы ЮБРК ВКонтакте до 26 августа, принимаются любые самые смелые варианты. Партнер конкурса – Национальная галерея Республика Коми. За лучшее имя победителя ждет приз – билеты на классную выставку «Лесные люди».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тайна портрета красавицы

В экспозиции Национальной галереи Коми хранится акварельный портрет с романтической историей. В середине 2000-х стало известно имя этой загадочной усть-цилёмки. Недавно племянница героини с полотна рассказала удивительную историю создания картины (подробности)