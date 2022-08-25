В Коми сняли ряд ограничений из-за опасного паразита

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Россельхознадзор принял решение упразднить карантинные фитосанитарные зоны из-за распространения вредителя. В пресс-службе ведомства уточнили, что речь идет о золотистой картофельной нематоде.

– Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в Республике Коми упразднены карантинные фитосанитарные зоны и отменен карантинный фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде, – передается в сообщении.

Уточняется, что зоны упразднены в селе Выльгорт, в Прилузском районе, в поселке Тимшер и Кебанъель, в деревне Граддор, поселке Нювчим и в Сыктывкаре.

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