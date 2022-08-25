Житель Усинска изрезал ножом свою жертву

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В Ухте осудили 43-летнего жителя за покушение на убийство. Мужчина нанес своей жертве не менее 8 ударов ножом. За преступление суд ему назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Установлено, что 11 мая, в день произошедшего, подсудимый был пьян. С потерпевшим у него произошел конфликт, который и привел к тому, что он ударил оппонента ножом в область головы, грудной клетки и жизненно-важных органов.

Пострадавшему удалось выжить благодаря активному сопротивлению. Позже за его жизнь боролись медики.

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