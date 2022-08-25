На Коми обрушатся опасные природные явления

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В Коми объявлено штормовое предупреждение. На республику надвигаются опасные природные явления. По прогнозу синоптиков, на регион обрушатся град, ливень и шквалистый ветер.

Уточняется, что неблагоприятная обстановка складывается в центральных и южных районах Коми.

— В периоде с 10:00 до 24:00 25 августа в центральных и южных районах местами ожидается гроза, ливень (15-49 мм), град, шквалистое усиление ветра 16-21 м/с, — говорится в экстренном сообщении.

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