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Общество25 августа 2022 6:12

Жители Сыктывкара жалуются на запах гари от лесных пожаров

Источник:kp.ru
Фото: Елена ГОРДЕЕВА

Фото: Елена ГОРДЕЕВА

Запах гари и дымка от лесных пожаров вновь добрались до Сыктывкара. Местные жители второй день жалуются на неприятные ощущения, от которых тяжело скрыться.

Горожане в один голос твердят, что запах просачивается даже сквозь окна. Он мешает спать и влияет на самочувствие.

Сообщения поступали из Эжвы, Орбиты, Лесозавода, Максаковских дач, с улицы Морозова, Сысольского шоссе. Неудобства были даже у пациентов Кардиологического диспансера на улице Маркова.

- Запах доносится сильный. Приходится спать в больнице с закрытыми окнами. Такое ощущение, будто сквозь оконную раму дым уже лезть начинает, - рассказывают сыктывкарцы.

Предположительно, гарь могла прийти из Ухты, где сейчас непростая ситуация из-за лесных пожаров.

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