В Коми при загадочных обстоятельствах исчез молодой мужчина

Фото: «Лиза Алерт» в Коми

В Коми пропал 46-летний житель Усинска Андрей Голубев. О начале его поисков сообщили волонтеры «Лизы Алерт» в социальных сетях.

По данным добровольцев, мужчина исчез 14 августа. Он ушел из дома и не вернулся. На связь с близкими он не выходит. Поиски осложняются тем, что родные не знают, в чем был усинец в день пропажи.

Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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