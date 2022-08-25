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За первые шесть месяцев 2022 года в большей части Коми снизилась рождаемость. Об этом сообщает Комистат.

Естественная убыль населения в республике составила 2351 человек. В Коми родились 3186 детей. Это на 378 младенцев меньше, чем за первую половину 2021 года. Уровень рождаемости снизился во всех муниципалитетах Коми, кроме Усинска, Сысольского, Усть-Вымского и Усть-Куломского районов. За полгода в Коми умерли 5537 человек. Это на одного человека меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Покинули Коми 2075 человек. За первые шесть месяцев миграционная убыль составляла 1573 человека.

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