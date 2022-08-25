В Сыктывкаре обнаружили тело утонувшего в карьере мужчины

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В Сыктывкаре трагически оборвалась жизнь местного жителя. Мужчина вместе с друзьями отдыхал на карьере в местечке Кочпон. Один из сыктывкарцев решил окунуться и вошёл в воду. Обратно он уже не вышел.

Тело утонувшего мужчины обнаружили спасатели накануне, 24 августа. Сейчас труп передан судебно-медицинским экспертам для установления причин смерти горожанина.

Как сообщает издание «Комиинформ», спасать погибшего никто не стал. По данному факту начато разбирательство.

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