Стала известна причина запаха гари в Сыктывкаре

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Причиной запаха гари в Сыктывкаре стали лесные пожары в других муниципалитетах Коми. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пожары бушуют довольно далеко от Сыктывкара. Такие случаи зафиксировали в трех районах – Корткеросском, Усть-Вымском и Княжпогостском. Однако ветер принес смог в столицу Коми. В самом же Сыктывкаре никаких лесных пожаров нет. Однако возгорание произошло в воскресенье, 21 августа, на удалении от Максаковских дач. Этот пожар удалось потушить в тот же день.

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