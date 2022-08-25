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По состоянию на четверг, 25 августа, в Коми два города лидируют по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

За сутки выздоровели 164 человека, а за все время – 171 192. За последние сутки коронавирус подтвердился у 112 человек. Всего в Коми зафиксировали 174 886 случаев заболевания этой инфекцией.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре и Усинске – по 20 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Сысольском районе заболели 10 человек, а в Сосногорском и Сыктывдинском районах – по девять. Всего в Коми зафиксировали 3203 смертельных случая среди больных коронавирусом.

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