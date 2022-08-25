Жительница Коми по неясной причине два месяца обворовывала магазин

Фото: архив КП

В Сысольском районе 67-летнюю жительницу обвиняют в краже из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в июне-июле пенсионерка не раз приходила в магазин в Визинге и воровала продукты. Стоимость краденного превысила 3 тысячи рублей. При этом у женщины не было материальных затруднений. Как-либо объяснить причину своих поступков она не могла. Жительница Коми признала свою вину и полностью возместила ущерб. Уголовное дело направили в суд.

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