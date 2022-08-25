В августе 2022 года «Ростелеком» приступил к строительству двух новых базовых станций сотовой связи в Республике Коми

«Ростелеком» обеспечит мобильной связью ещё два населённых пункта в Республике Коми.

Базовые станции сотовой связи будут установлены в селе Прокопьевка Прилузского района – самом южном населённом пункте республики (312 км от Сыктывкара), а также в посёлке Илья-Шор Усть-Вымского района, который расположен в 108 км от регионального центра.

На данный момент ни Прокопьевка, ни Илья-Шор не входят в зону устойчивого покрытия сетей мобильных операторов.

Владимир Уйба обратился в Минцифры России с просьбой включить эти населённые пункты в федеральный проект «Устранение цифрового неравенства». Предложение Главы Республики Коми было поддержано.

В августе 2022 года «Ростелеком» приступил к строительству двух новых базовых станций сотовой связи в Республике Коми в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Он реализуется по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома»). УЦН 2.0 предусматривает появление современной сотовой связи, включая высокоскоростной доступ в интернет, в малых населённых пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек.

«Второй этап федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" продолжает воплощаться в жизнь, и мы постепенно двигаемся в сторону всё большей цифровизации республики. Это важно для простых людей, для развития предпринимательства, для работы социальной сферы», - отметил Глава Республики Коми Владимир Уйба.

«По контракту компания должна завершить работы к 15 ноября. Но нам понятно, с каким нетерпением люди ждут. Поэтому мы поставили перед собой задачу сделать всё уже в сентябре. С запуском базовых станций жители получат возможность пользоваться современной мобильной связью, в том числе, конечно же, быстрым интернетом. Доступ в цифровой мир для них будет открыт», - прокомментировал директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лобанов.