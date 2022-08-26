В Коми до 14 сентября пройдет спецоперация «Внимание-дети!»

Фото: ГИБДД Уфы

В Коми накануне, 25 августа, стартовало профилактические мероприятие «Внимание-дети!». По данным ГИБДД республики, решение о проведении рейдов принято в связи с приближающимся началом учебного года. Акция продлится до 14 сентября.

В обозначенный период планируется проведение викторин конкурсом, профилактических бесед. Также особое внимание будет уделено изучению правил дорожного движения.

В ГИБДД считают, что это поможет профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и недопущения аварийности с участием несовершеннолетних.

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