В Сыктывкаре Datsun сбил перебегающего через дорогу 16-летнего подростка

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 25 августа, в Сыктывкаре Datsun on-DO сбил перебегающего через дорогу 16-летнего подростка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 14.30. 24-летний молодой человек ехал за рулем Datsun по улице Морозова в сторону Катаева на зеленый свет. В районе дома №2 иномарка сбила подростка. Юноша перебегал дорогу по пешеходному переходу на красный свет.

В результате ДТП 16-летний подросток получил ссадину в области левого плеча. На него составили административный протокол.

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