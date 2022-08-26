В Сыктывкаре Datsun сбил перебегающего через дорогу 16-летнего подростка

Фото: управление ГИБДД по Коми
В четверг, 25 августа, в Сыктывкаре Datsun on-DO сбил перебегающего через дорогу 16-летнего подростка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.
Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 14.30. 24-летний молодой человек ехал за рулем Datsun по улице Морозова в сторону Катаева на зеленый свет. В районе дома №2 иномарка сбила подростка. Юноша перебегал дорогу по пешеходному переходу на красный свет.
В результате ДТП 16-летний подросток получил ссадину в области левого плеча. На него составили административный протокол.
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