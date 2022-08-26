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В период с 16 по 22 августа в Коми подешевели смартфоны и телевизоры. Об этом сообщает Комистат.

Так, за неделю цены на детское питание выросли на 8%. Сыры подорожали на 4,2%, а мука – на 3,7%. Кроме того, морковь подешевела на 11%, лук – на 7,8%, свекла – на 6,8%. Цены на корма для животных повысились на 3,6% подорожали корма для животных, туалетная бумага – на 1,5%, таблетки эргоферона – на 1,3%. При этом стоимость смартфонов снизилась на 4,1%, а на телевизоры – на 1,3%.

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