Состояние звукорежиссера, избитого чиновником во время фаер-шоу в Печоре, ухудшилось

Фото: архив "КП"

Состояние Виктора Ф. из Печоры, пострадавшего в драке во время фаер-шоу, ухудшилось. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Коми.

По данным ведомства, пациент поступил в больницу в тяжелом состоянии и впал в кому. Сейчас же медики говорят, что состояние Виктора ухудшилось до крайней тяжести.

Известно, что драка произошла между звукорежиссером и работником администрации. Близкие уверяют, что это заммэра города Андрей Канищев. На данный момент он находится в СИЗО.

Сам глава города признался, что это трагедия для обеих семей. У мужчин дома остались годовалые дети.

Добавим, что родственники и близкие Виктора требуют тщательного расследования и справедливого наказания для виновника. Они обратились лично к главе Коми и рассказали о произошедшем. Власти отреагировали на просьбу семьи Виктора и ответили ей в соцсетях.

— Глава Республики Коми о сложившейся ситуации проинформирован, держит её на личном контроле. По Виктору Фадееву уже проведены консультации посредством телемедицины. Проведено две операции. К сожалению, пациент на данный момент нетранспортабелен, поэтому вывезти его из Печоры пока нет возможности. Организовано круглосуточное наблюдение врачей, ведутся консультации с ведущими медицинскими центрами страны.

Напомним, 20 августа в 21:40 прямо на сцене, установленной на главной площади Печоры, между двумя мужчинами завязалась драка. Один ударил другого по лицу и второй «отлетел» на перила лестницы. Когда пострадавший повернулся, второй участник драки снова ударил его. Пострадавший упал на лестницу, ударился головой о бетон.