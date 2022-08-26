«Умирала на глазах соседей»: в Коми зверски была убита 34-летняя женщина

Фото: архив "КП"

В Ухте 38-летний местный житель обвиняется в убийстве своей 34-летней сожительницы. Мужчина зверски избил ухтинку и оставил ее умирать на глазах соседей по общежитию.

Трагедия развернулась в мае этого года. Тогда подвыпившая пара сильно поругалась и мужчина быстро перешел от слов к кулакам. Он забил несчастную женщину ножкой от табурета, а после вытащил тело в коридор общежития, где ее нашли соседи, которые и вызвали полицию и скорую.

Во время конфликта мужчина, вооружившись деревянной ножкой от табурета, нанес женщине более 70 ударов в область головы, тела, конечностей и вытащил её в подъезд. Соседи вызвали скорую медицинскую помощь. Потерпевшая была доставлена в больницу. Через непродолжительное время от полученных в результате совершения преступления телесных повреждений она скончалась, - сообщили в СУ СК России по Коми. Следователем собраны доказательства совершения обвиняемым преступления, что позволило передать уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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