Ухта стала самым зараженным ковидом городом в Коми

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По состоянию на пятницу, 26 августа, в Ухте зафиксировали наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусом среди всех муниципалитетов Коми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

За сутки в Коми выздоровели 124 человека, а за все время – 171 316. За последние сутки в республике 128 человек заразились коронавирусом. За весь период пандемии эта болезнь подтвердилась у 175 014 человек.

– Наибольший прирост за сутки в Ухте – 23 случая, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Сыктывкаре заболели 22 человека, в Усинске – 16, а в Печорском районе – 13. Всего в Коми зафиксировали 3203 смертельных случая среди больных коронавирусом.

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