В Национальном музее Коми обнаружили грубые нарушения пожарной безопасности

Фото: Национальный музей Республики Коми

В Национальном музее Коми обнаружили опасные нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Ведомство добивается через суд устранения всех нарушений.

По данным ведомства, музей опасен для жизни, если случится пожар в здании.

- Несмотря на неоднократно вносимые органами контроля предписания и применение мер административной ответственности, музей в 2015 г. не устранил нарушения противопожарного законодательства, что создает угрозу жизнь и здоровье посетителей музея, его работников и иных лиц в случае возгорания, - говорится в релизе прокуратуры.

Ведомство обратилось в суд с иском о возложении на музей обязанности провести мероприятия по устранению нарушений пожарной безопасности в здании. Суд удовлетворил заявленные требования, обязав ответчика устранить нарушения в срок до 31 августа 2024 года

- После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение, - заключили в прокуратуре.

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