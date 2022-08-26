В Сыктывкаре отремонтируют разбитую пешеходную зону

Фото: портал госзакупок

В центре Сыктывкара отремонтируют и засадят кленами разбитую пешеходную зону. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Как поясняется в документации, речь идет об участке улицы Ленина от Стефановской площади до перекрестка с улицей Бабушкина. Там планируют отремонтировать тротуар. Начальная стоимость контракта составляет 9,1 миллиона рублей. Подрядчик, выигравший конкурс, должен выполнить работы до 31 октября. Там должны появиться бортовые камни и покрытия из асфальтобетонной смеси. Подрядчик также должен заменить перильное ограждение, высадить 18 саженцев клена высотой 2-3 метра и засеять газон.

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